Как жил наш город во время и после немецкой оккупации, обсудим с кандидатом исторических наук Анатолием Филимоновым в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 16:18

23 июля псковичи будут праздновать День города. В этот день в 1944 году Псков был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Как жил наш город во время и после оккупации, обсудим с профессором, кандидатом исторических наук Анатолием Филимоновым. Слушайте 21 июля в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с 7:20. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47.