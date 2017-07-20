Более двух тысяч уголовных дел раскрыто с начала года в Псковской области сотрудниками полиции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 15:26

С начала года в Псковской области сотрудники полиции возбудили около трех с половиной тысяч уголовных дел, из них более двух тысяч раскрыто. Об этом сегодня, подводя итоги полугодовой работы, на совещании с представителями других правоохранительных органов и областными властями, рассказал начальник регионального УМВД Юрий Инстранкин. Он отметил: сейчас повысилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.

Преступников стали чаще задерживать по "горячим" следам. Пристальное внимание уделяется предотвращению незаконной миграции, контролю за оборотом наркотиков, продажам суррогатного алкоголя и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Вместе с тем, отметил Юрий Инстранкин, с учетом прошлых лет в области не раскрыто более двадцати восьми тысяч преступлений: это, например, разбои, грабежи, интернет-мошенничества, умышленные поджоги и кражи. Подобные показатели руководитель областного Управления МВД назвал - упущением в работе сотрудников. Не устраивает его и работа специалистов в сфере противодействия коррупции. По его словам сотрудниками подразделения экономического блока выявлено только 5 преступлений против государственной власти, при этом на учет поставлен лишь один факт взяточничества. Ответственность за сложившееся положение, в первую очередь, несет начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, который за просчеты в организации работы уже привлечен к дисциплинарной ответственности.

Виктория Парфенова