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Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области подвели итоги работы в первом полугодии 2017 года. Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (20 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 15:11

Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области подвели итоги работы в первом полугодии 2017 года. Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (20 июля) в 18.10Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области подвели итоги работы в первом полугодии 2017 года. О том, сколько преступлений было зарегистрировано за отчетный период, сколько преступников привлечено к ответственности, каким направлениям работы полиции стоит уделить особое внимание – поговорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков».

Слушайте (20 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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