Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области подвели итоги работы в первом полугодии 2017 года. Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (20 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 15:11

Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области подвели итоги работы в первом полугодии 2017 года. О том, сколько преступлений было зарегистрировано за отчетный период, сколько преступников привлечено к ответственности, каким направлениям работы полиции стоит уделить особое внимание – поговорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков».

Слушайте (20 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

