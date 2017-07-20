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Футбольный клуб «Псков 747» на своём поле уступил «Мурому»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 11:01

«Псков 747» на своём поле уступил «Мурому» в матче первого тура первенства России по футболу среди команд «ПФЛ». В наши ворота забили Антон Бетюжнов и Николай Кабаев. Оба гола в разных таймах муромляне провели на быстрых контратаках.

Дебютанты Первенства из Владимирской области выглядели организованной командой и позволили псковичам лишь один раз создать опасный момент - Шишаев попал в штангу.

Кирилл Радион

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