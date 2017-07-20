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Островский район готовится к 73-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 12:00

Островский район и город Остров готовится отметить семьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Здесь проходила так называемая «Линия Пантеры». Прорыв оборонительных укреплений немцев начался ещё в январе сорок четвёртого и лишь к июлю увенчался успехом.

Шефство над этим захоронением Центр чеченской культуры взял несколько лет назад. Тогда памятник находился в очень запущенном состоянии. В деревне Сигорицы, где он находится уже давно никто не живет. Два раза в год осенью и весной представители чеченской диаспоры выезжают в Островский район для благоустройства братского захоронения. Ежегодно в преддверии девятого мая сюда приезжают родственники бойцов, ветераны и жители окрестных деревень. В честь победителей играет военный оркестр и дают праздничный салют.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян

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