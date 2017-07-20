Псковичи жалуются на многочасовые очереди к педиатру районной поликлиники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 11:48

Многочасовые очереди к педиатру Псковской районной поликлиники стали темой заседания регионального отделения Общероссийского народного фронта. На круглый стол были приглашены руководство поликлиники, представители муниципальной и областной власти. Поводом к обсуждению стали многочисленные обращения граждан в ОНФ о том, что в больнице крайне сложно попасть к педиатру и отсутствует возможность электронной записи.

Исполняющая обязанности главврача Маргарита Солодкова подтвердила, что проблема действительно существует. И причина очередей - острая нехватка специалистов. Вместо шести необходимых педиатров сейчас в больнице работает один. Также она отметила, что привлекают врачей, подают заявки, что есть вакантные должности. Но прибытия врачей не наблюдают.

Виктория Писукова