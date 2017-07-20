Покупка автомобиля обернулась для псковской семьи большими проблемами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 11:40

Покупка подержанного автомобиля в кредит на авторынке обернулась для семьи из Пскова полумиллионными долгами за груду металлолома. Машина сломалась на второй день, фирма "Техкредавто" прекратила свое существование, а выбить с нее деньги уже полгода не могут даже судебные приставы. К том же, злополучное авто было приобретено в кредит. Оригиналы договора о купле-продаже оказались в банке, за их копиями пришлось ехать в Санкт-Петербург.

Тогда же и выяснилось, что акт приема и передачи машины подделан. Владелец авто, Виктор Шапин, рассказал, что четко было видно в акте приема и передачи автомобиля не его подпись. После этого еще помимо гражданского дела обратились в суд с иском, с заявлением о мошенничестве. Потому что, когда покупали машину им объявили стоимость 180 тысяч. Но в документах, где кредитный договор она оказалась уже 210 тысяч.



Кирилл Радион