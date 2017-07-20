Любознательный, умный, ласковый и очень обаятельный Максим ищет родителей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 11:32

Сегодня герой нашей постоянной рубрики "Хочу домой" - Максим. Его называют хрустальным мальчиком. Хрупкость костей не позволяет активно заниматься спортом: любой удар или падение могут привести к перелому. Но Максим не унывает, у него очень много интересных увлечений, он может поддержать разговор на любую тему. Мальчику четырнадцать лет и очень надеется, что скоро найдет маму и папу.

Любознательный - это первое, что говорят о Максиме все, кому довелось с ним пообщаться. И мы тоже в этом убедились. Макс - настоящая энциклопедия, он знает, кажется, обо всем от истории до анатомии, и не перестает учиться. В детский дом, где сейчас живет мальчик, часто приезжают волонтеры, и уже зная его интересы, привозят познавательные фильмы и книги. О Максиме волонтеры говорят, что он положительный, умный мальчик, с удовольствием общается, хватает все на лету, он безумно нацелен на то, чтобы вырасти, получить максимальное образование, которое ему будет доступно и стать совершенно обычным, влиться в общество.

Максим любит плести из бисера и резиночек - делать украшения. Говорит, они делают женщин еще красивее. И мечтает стать дизайнером и изобретателем.

Есть у Максима одна особенность. Он - хрустальный мальчик. Это значит, что удар или падение могут привести к перелому. Поэтому передвигается Макс на коляске или с помощью ходунков. Будущим родителям нужно быть готовыми к тому, что его придется оберегать от любого неосторожного движения. Но это не мешает мальчику мечтать о том, что в будущем он будет водить машину. Максим уже изучает дорожные знаки, правила дорожного движения и устройство автомобиля.

И конечно самая заветная мечта - найти родителей. Как рассказал сам Максим, эти все мысли уже давно пришли, что тоже хочется домой. Много раз видел, как других детей брали домой.

Максим - интересный собеседник, благодарный ученик и главное, ласковый и очень обаятельный мальчик. И он настолько хочет попасть в любящую семью, что в каждом видит маму и папу. И они, те самые, уверены педагоги, скоро обязательно найдутся.

Информацию о Максиме и других детях, нуждающихся в заботливых родителях, можно узнать по телефону 69-98-19

Дина Перевозчикова, Александр Калинин