Сотрудники Псковского музея-заповедника учувствуют в конкурсе за звание лучшего гида России

Сотрудники Псковского музея-заповедника поборются за звание лучшего гида России в конкурсе, организованном «Русским географическим обществом». Четверо участников представят двухминутные видеоролики, рассказывающие о Псковском Кремле, Поганкиных и Приказных палатах, а также о единственном в России музее, посвященном архитектору-реставратору: о музее-квартире Юрия Павловича Спегальского.
Участники придерживаются интерактивного формата: экскурсию для детей по Приказным палатам Наталье Кушаковой помогает проводить кукла-подьячий Ефимка, в Поганкиных палатах посетителей встречает Алексей Голубев в образе купца Василия Поганкина, а по Кремлю экскурсантов водит Роман Коваль в костюме настоящего стрельца, и знакомит их с боевым духом псковичей периода Вечевой республики.
Светлана Пущина
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Июль 2017
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