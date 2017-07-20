Выставка финского художника Юхани Ярвинена открылась в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 11:18

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Отражение времени» финского художника Юхани Ярвинена. Это и фотоработы, по словам самого художника, максимально приближенные к рисункам, и объекты из дерева и бронзы, лишённые ненужных деталей.

Покрытие оловом, золотом и серебром, обилие синего цвета, нестандартная обработка и особый способ печати фотографий: вот что делает работы мастера уникальными. Познакомиться с работами художника можно до пятнадцатого августа. Юхани Ярвинен отметил, что он в Пскове первый раз, но не последний.

Светлана Пущина