Выставка финского художника Юхани Ярвинена открылась в Пскове

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Отражение времени» финского художника Юхани Ярвинена. Это и фотоработы, по словам самого художника, максимально приближенные к рисункам, и объекты из дерева и бронзы, лишённые ненужных деталей.
Покрытие оловом, золотом и серебром, обилие синего цвета, нестандартная обработка и особый способ печати фотографий: вот что делает работы мастера уникальными. Познакомиться с работами художника можно до пятнадцатого августа. Юхани Ярвинен отметил, что он в Пскове первый раз, но не последний.
Светлана Пущина
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6