Спецслужбы сегодня работали в центре Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 20:56

Вечером от прохожих поступило тревожное сообщение о подозрительном пакете, брошенном на улице Яна Фабрициуса. На место выехали сотрудники МЧС, кинологи, скорая и сапёры, которые выяснили, что это пакет с мусором.

Кстати, оцепление не смутило большинство окружающих - всё это время рядом спокойно продолжалась торговля и прогуливались горожане.

Светлана Пущина