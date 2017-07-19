Спецслужбы сегодня работали в центре Пскова

Вечером от прохожих поступило тревожное сообщение о подозрительном пакете, брошенном на улице Яна Фабрициуса. На место выехали сотрудники МЧС, кинологи, скорая и сапёры, которые выяснили, что это пакет с мусором.
Кстати, оцепление не смутило большинство окружающих - всё это время рядом спокойно продолжалась торговля и прогуливались горожане.
Светлана Пущина
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Июль 2017
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