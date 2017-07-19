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Рейд по профилактике детского травматизма провели сегодня сотрудники ГИБДД Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 17:52

Сотрудники ГИБДД проверяли, как родители перевозят своих детей в автомобиле. Останавливали не для того, чтобы оштрафовать, а чтобы напомнить о нововведениях, которые вступили в силу десятого июля. Причем профилактику провели не только для взрослых, но и детей.

Безопасность в любом транспорте зависит не только от водителя, но и от самих пассажиров. В том числе самых маленьких. Поэтому, уверены в ГИБДД, чем раньше научить ребенка правилам поведения, в частности, в автомобиле, тем лучше: если родители забудут пристегнуть своё чадо  или не посчитают нужным, то ребенок сам напомнит об этом взрослым.
Согласно поправкам в правилах перевозки детей, пассажиров до семи лет теперь необходимо перевозить только в специальных креслах, с семи до одиннадцати уже можно использовать бустер, фиксаторы или только ремни безопасности, но на заднем сиденье и обязательно в соответствии с ростом ребенка.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн, Александр Калинин

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