В Палкинском районе Россельхонадзор установил владельца заброшенных земель

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 17:31

Сотрудники Россельхознадзора нашли хозяйку заброшенных сельскохозяйственных угодий в Палкинском районе. Ею оказалась жительница Москвы. На территории, принадлежащей москвичке, располагается карьер и свалка строительного и бытового мусора. В ходе проверки выяснилось, что угодья уже давно не обрабатываются. А пашня заросла кустарником и травой.

Нарушительницу обяжут устранить нарушения и восстановить плодородие земельного участка, заверили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, угодьям нанесён ущерб в размере от трёх до пяти миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка.

Работа по возвращению заброшенных земель в севооборот начата по поручению губернатора Андрея Турчака. На недавнем совещании главы районов посетовали на отсутствие полномочий привлекать к ответственности нерадивых землевладельцев и за дело взялся Россельхознадзор.

Светлана Пикалёва