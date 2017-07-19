В Палкинском районе Россельхонадзор установил владельца заброшенных земель

Сотрудники Россельхознадзора нашли хозяйку заброшенных сельскохозяйственных угодий в Палкинском районе. Ею оказалась жительница Москвы. На территории, принадлежащей москвичке, располагается карьер и свалка строительного и бытового мусора. В ходе проверки выяснилось, что угодья уже давно не обрабатываются. А пашня заросла кустарником и травой.
Нарушительницу обяжут устранить нарушения и восстановить плодородие земельного участка, заверили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, угодьям нанесён ущерб в размере от трёх до пяти миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка.
Работа по возвращению заброшенных земель в севооборот начата по поручению губернатора Андрея Турчака. На недавнем совещании главы районов посетовали на отсутствие полномочий привлекать к ответственности нерадивых землевладельцев и за дело взялся Россельхознадзор.
Светлана Пикалёва
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Июль 2017
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