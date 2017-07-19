logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

В Палкинском районе Россельхонадзор установил владельца заброшенных земель

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 17:31

Сотрудники Россельхознадзора нашли хозяйку заброшенных сельскохозяйственных угодий в Палкинском районе. Ею оказалась жительница Москвы. На территории, принадлежащей москвичке, располагается карьер и свалка строительного и бытового мусора. В ходе проверки выяснилось, что угодья уже давно не обрабатываются. А пашня заросла кустарником и травой.

Нарушительницу обяжут устранить нарушения и восстановить плодородие земельного участка, заверили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, угодьям нанесён ущерб в размере от трёх до пяти миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка.
Работа по возвращению заброшенных земель в севооборот начата по поручению губернатора Андрея Турчака. На недавнем совещании главы районов посетовали на отсутствие полномочий привлекать к ответственности нерадивых землевладельцев и за дело взялся Россельхознадзор.

Светлана Пикалёва

 

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

 

Новости

 
 
Kinza
Россия 24
Хлебосол
Радио России Радио Маяк
соавтор
Россия 1
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6