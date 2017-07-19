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В Псковской области завершился первый этап ежегодной операции «Мак»

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 17:01

В Псковской области завершился первый этап ежегодной операции «Мак»Цель операции: уничтожение опиатсодержащего мака. Об этом в прямом эфире радиостанции "Маяк-Псков" сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Он отметил, что на сегодняшний день за культивирование мака в России предусмотрена административная ответственность. Она грозит гражданину в том случае, если на его приусадебном участке будет обнаружено более 20 растений, которые удобряются и поливаются.

Если же мак произрастает на участках, как сорняк, то хозяева участка получат предписание уничтожить растения.

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