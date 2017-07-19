За 6 месяцев текущего года в Псковской области в сфере оборота наркотиков зарегистрировано 248 преступлений

Об этом в прямом эфире нашей радиостанции "Маяк-Псков" сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то это на 8 случае больше. Выявлено 12 преступлений связанных с контрабандой наркотиков. Всего по СЗФО зарегистрировано 27 таких преступлений.
Дина Дабришюте
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6