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За 6 месяцев текущего года в Псковской области в сфере оборота наркотиков зарегистрировано 248 преступлений

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 16:43

За 6 месяцев текущего года в Псковской области в сфере оборота наркотиков зарегистрировано 248 преступленийОб этом в прямом эфире нашей радиостанции "Маяк-Псков" сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то это на 8 случае больше. Выявлено 12 преступлений связанных с контрабандой наркотиков. Всего по СЗФО зарегистрировано 27 таких преступлений.

Дина Дабришюте

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