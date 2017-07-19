За 6 месяцев текущего года в Псковской области в сфере оборота наркотиков зарегистрировано 248 преступлений

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 16:43

Об этом в прямом эфире нашей радиостанции "Маяк-Псков" сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то это на 8 случае больше. Выявлено 12 преступлений связанных с контрабандой наркотиков. Всего по СЗФО зарегистрировано 27 таких преступлений.

Дина Дабришюте