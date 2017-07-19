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Итоги 19-го выездного заседания Совета при президенте РФ обсудим в прямом эфире "Радио России-Псков" на «Стартовой площадке» с 7:10

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 15:56

Итоги 19-го выездного заседания Совета при президенте РФ обсудим в прямом эфире Завтра 20 июля на «Стартовой площадке» с 7:10 подведем итоги 19-го выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в Псковской области. Обсудим сложности в работе уполномоченного по правам человека, с какими проблемами обращаются граждане к омбудсмену Псковской области. Гость студии уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Слушайте 20 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
 

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