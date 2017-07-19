Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 15:56

Завтра 20 июля на «Стартовой площадке» с 7:10 подведем итоги 19-го выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в Псковской области. Обсудим сложности в работе уполномоченного по правам человека, с какими проблемами обращаются граждане к омбудсмену Псковской области. Гость студии уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Слушайте 20 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

