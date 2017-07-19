Жилой дом на улице Заводской в Печорах признан пригодным для проживания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 15:20

Такой официальный ответ получили «Вести-Псков» сегодня от местной администрации. В нём чиновники ссылаются на постановление правительства, согласно которому, отсутствие горячего водоснабжения и канализации не является основанием для признания дома аварийным. Чиновников не смущает то, что в доме проваливаются полы, текут краны, нет инженерных сетей, а несущие элементы здания деформированы.

Кроме того, выяснилось, что в администрации даже не в курсе того, что дом на Заводской был ранее признан бараком. Напомним, недавно печеряне в отчаянии обратились в редакцию «Вестей» за помощью: мало того, что живут без элементарных удобств, так и надежды на переселение у них не осталось. Как оказалось, людей сняли и с очереди на новое жильё, объяснив это тем, что по нормативам не хватает метража. Но пообещали, что найдут управляющую компанию, которая в дальнейшем будет отвечать за содержание этого дома.

Татьяна Борисова