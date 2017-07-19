Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 15:25

Cегодня в областном Комитете по здравоохранению сообщили «Вестям», что на острове Залита приступил к работе новый фельдшер. ФАП будет работать, кроме того, сохранится и практика выездной работы врачей из районной больницы. Долгое отсутствие медицинского работника связано с серьёзным кадровым дефицитом в области.

Как один из вариантов решения проблемы - Комитет по здравоохранению и фармации готов предоставить выпускникам школ возможность целевого обучения в медицинском колледже и ВУЗах с последующим трудоустройством.

НАДЕЖДА РАГОЗИНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Администрацией области разрабатывается комплекс мер по привлечению кадров, включая выплаты подъемных, предоставление служебного жилья, некие социальные выплаты, преференции. Но все равно понятно, что не очень привлекательным местом работы для молодежи являются сельские регионы. Поэтому эта проблема продолжает оставаться острой. Но вот именно на Талабских островах сегодня фельдшер к работе приступил.

Андрей Удалов