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Интервью с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным на телеканале «Россия-24»

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 15:16

Интервью с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным на телеканале «Россия-24»Как изменился Государственный пожарный надзор за последнее время? И сколько объектов приходится на одного инспектора? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия-24» с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным.

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