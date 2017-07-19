Интервью с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным на телеканале «Россия-24»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 15:16

Как изменился Государственный пожарный надзор за последнее время? И сколько объектов приходится на одного инспектора? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия-24» с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным.