Интервью с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным на телеканале «Россия-24» в 19.45

Как изменился Государственный пожарный надзор за последнее время? И сколько объектов приходится на одного инспектора? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия-24» с заместителем начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным. Смотрите сегодня (19 июля) на канале «Россия-24» в 19.45.
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