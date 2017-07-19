Ситуацию с льготными лекарствами в Псковской области обсудим в программе «Постфактум» (19 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков»

На следующей неделе в муниципальных аптеках региона в нужном количестве появятся льготные лекарства для больных диабетом, астмой и другими заболеваниям. Об этом сегодня сообщила директор «Управления Фармации» Татьяна Кузьмина. По её словам, ситуация с нехваткой жизненно необходимых лекарств возникает ежегодно, и виной тому 44-й федеральный закон о госзакупках. Что делать больному, если заканчиваются лекарства? Когда ситуация с льготными препаратами нормализуется? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».
Слушайте (19 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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