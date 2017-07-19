Половину квартиры, на которую претендовал отец погибшей в авиакатастрофе над Синаем Алисы Витальевой, удалось отстоять в суде

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил дядя девочки Александр Войтенко. После гибели Алисы и её мамы, доля в квартире, которую приобрели её бабушка с дедушкой, по наследству переходила отцу - Денису Витальеву. По словам родственников, мужчина никакого участия в покупке этой квартиры не принимал.
После нескольких заседаний суд встал на сторону Войтенко. Кроме того, семья Алисы просит помочь неравнодушных псковичей помочь с реставрацией памятника, который накануне повредили вандалы. У него отколота половина сердца с изображением девочки. Всю информацию можно найти на странице Александра Войтенко в соцсети.
Татьяна Борисова
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