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Половину квартиры, на которую претендовал отец погибшей в авиакатастрофе над Синаем Алисы Витальевой, удалось отстоять в суде

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 15:02

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил дядя девочки Александр Войтенко. После гибели Алисы и её мамы, доля в квартире, которую приобрели её бабушка с дедушкой, по наследству переходила отцу - Денису Витальеву. По словам родственников, мужчина никакого участия в покупке этой квартиры не принимал.

После нескольких заседаний суд встал на сторону Войтенко. Кроме того, семья Алисы просит помочь неравнодушных псковичей помочь с реставрацией памятника, который накануне повредили вандалы. У него отколота половина сердца с изображением девочки. Всю информацию можно найти на странице Александра Войтенко в соцсети.

Татьяна Борисова

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