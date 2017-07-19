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В Пскове сотрудники ГИБДД проверяли как перевозят детей в автомобилях

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 11:47

Рейд по профилактике детского травматизма провели сегодня сотрудники ГИБДД на улицах Пскова. Проверяли, как родители перевозят своих детей в автомобиле, соблюдают ли правила эксплуатации детских удерживающих устройств и напоминали о нововведениях, которые вступили в силу десятого июля.

Согласно поправкам в правила перевозки детей, пассажиров до семи лет теперь необходимо перевозить только в специальных креслах, с семи до одиннадцати уже можно использовать бустер, фиксаторы или только ремни безопасности, но на заднем сиденье и обязательно в соответствии с ростом ребенка. Теперь с изменениями в законе, надеются сотрудники ГИБДД, автовладельцам будет проще разобраться в понятии "удерживающее устройство". Спорных ситуаций и травм будет меньше.

Дина Перевозчикова

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