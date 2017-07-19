В Печорском районе злоумышленник пытался переправить контрабанду по воздуху

В Печорском районе мужчина пытался переправить через границу сигареты с помощью квадрокоптера. Злоумышленником оказался житель Пскова. Незадолго до этого он купил беспилотный летальный аппарат, доработал его и выбрал место в трехстах пятидесяти метрах от государственной границы.
В Печорском районе мужчина пытался переправить через границу сигареты с помощью квадрокоптера. Злоумышленником оказался житель Пскова. Незадолго до этого он купил беспилотный летальный аппарат, доработал его и выбрал место в трехстах пятидесяти метрах от государственной границы. С помощью квадрокоптера он перебросил одну партию сигарет чтобы потом продать их заграницей, сигареты там стоят дороже. Нарушителя пограничники задержали на месте преступления, он будет привлечен к административной ответственности. Это первый случай, когда нарушитель использовал беспилотный летательный аппарат.
Андрей Удалов
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Июль 2017
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