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В Печорском районе злоумышленник пытался переправить контрабанду по воздуху

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 11:29

В Печорском районе мужчина пытался переправить через границу сигареты с помощью квадрокоптера. Злоумышленником оказался житель Пскова. Незадолго до этого он купил беспилотный летальный аппарат, доработал его и выбрал место в трехстах пятидесяти метрах от государственной границы.

В Печорском районе мужчина пытался переправить через границу сигареты с помощью квадрокоптера. Злоумышленником оказался житель Пскова. Незадолго до этого он купил беспилотный летальный аппарат, доработал его и выбрал место в трехстах пятидесяти метрах от государственной границы. С помощью квадрокоптера он перебросил одну партию сигарет чтобы потом продать их заграницей, сигареты там стоят дороже. Нарушителя пограничники задержали на месте преступления, он будет привлечен к административной ответственности. Это первый случай, когда нарушитель использовал беспилотный летательный аппарат.

Андрей Удалов

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