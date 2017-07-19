logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

В Пскове размыло набережную Великой

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 19.07.2017 11:24

В Пскове размыло набережную Великой рядом с Покровской башней и мостом 50-летия Октября. Дорожное полотно и насыпь пострадали из-за сильных ливней. Как сообщили в Управлении городского хозяйства уже проведена часть восстановительных работ.

Их выполняет подрядная организация, которая занималась ремонтом моста, так как это гарантийный случай.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Россия 24
Kinza
Россия 1
Хлебосол
Радио России Радио Маяк
соавтор
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6