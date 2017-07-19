В Пскове размыло набережную Великой рядом с Покровской башней и мостом 50-летия Октября. Дорожное полотно и насыпь пострадали из-за сильных ливней. Как сообщили в Управлении городского хозяйства уже проведена часть восстановительных работ.
Их выполняет подрядная организация, которая занималась ремонтом моста, так как это гарантийный случай.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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