Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 11:24

В Пскове размыло набережную Великой рядом с Покровской башней и мостом 50-летия Октября. Дорожное полотно и насыпь пострадали из-за сильных ливней. Как сообщили в Управлении городского хозяйства уже проведена часть восстановительных работ.

Их выполняет подрядная организация, которая занималась ремонтом моста, так как это гарантийный случай.

Татьяна Борисова