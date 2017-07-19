Псковская область вновь в десятке регионов-лидеров по развитию туризма

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 11:20

Последние шесть лет в регионе активно создаётся туристско-рекреационный кластер «Псковский», в него уже вложено около семи миллиардов рублей, из которых почти пять - внебюджетные источники.

За это время проведены реконструкция набережных, благоустройство Детского парка, ремонт некоторых улиц. Появились новые гостиницы, рестораны и кафе, а это около тысячи новых рабочих мест. В этом году начнётся первый этап реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами.

Татьяна Борисова