Псковская область вновь в десятке регионов-лидеров по развитию туризма

Последние шесть лет в регионе активно создаётся туристско-рекреационный кластер «Псковский», в него уже вложено около семи миллиардов рублей, из которых почти пять - внебюджетные источники.
За это время проведены реконструкция набережных, благоустройство Детского парка, ремонт некоторых улиц. Появились новые гостиницы, рестораны и кафе, а это около тысячи новых рабочих мест. В этом году начнётся первый этап реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами.
Татьяна Борисова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6