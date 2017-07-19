Около четырнадцатой школы в Пскове появится современный стадион

К середине августа около четырнадцатой школы появится современный стадион. На строительство объекта из муниципального бюджета было выделено 4 миллиона 400 тысяч рублей.
Новый стадион будет включать в себя одно поле для мини-футбола и два поля для баскетбола. Кроме зоны для занятия спортом на стадионе предусмотрена и зона для отдыха. На сегодняшний день выполнено около семидесяти процентов запланированных работ, полностью подготовлено покрытие для искусственной укладки и выполнено ограждение.
Светлана Пикалёва
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Июль 2017
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