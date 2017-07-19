Около четырнадцатой школы в Пскове появится современный стадион

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 11:16

К середине августа около четырнадцатой школы появится современный стадион. На строительство объекта из муниципального бюджета было выделено 4 миллиона 400 тысяч рублей.

Новый стадион будет включать в себя одно поле для мини-футбола и два поля для баскетбола. Кроме зоны для занятия спортом на стадионе предусмотрена и зона для отдыха. На сегодняшний день выполнено около семидесяти процентов запланированных работ, полностью подготовлено покрытие для искусственной укладки и выполнено ограждение.

Светлана Пикалёва