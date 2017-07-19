В Печорском районе живет и работает выпускница МГУ Гусляна Картюшова - которая все знает о северно-русской кубовой набойке и китайской шелкографии

Конский щавель, шишки ольхи, пижма, зверобой и еще десятки привычных растений, могут дать огромную цветовую гамму, если окажутся в руках мастера. В Печорском районе живет и работает выпускница МГУ Гусляна Картюшова, которая все знает об искусстве ручного крашения, северно-русской кубовой набойке и китайской шелкографии. Сама создает станки для принтов, занимается традиционным костюмом, этническим дизайном современной одежды и зельеварением.
Марина Михайлова, Денис Алексеев
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Июль 2017
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