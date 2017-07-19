В Печорском районе живет и работает выпускница МГУ Гусляна Картюшова - которая все знает о северно-русской кубовой набойке и китайской шелкографии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 11:13

Конский щавель, шишки ольхи, пижма, зверобой и еще десятки привычных растений, могут дать огромную цветовую гамму, если окажутся в руках мастера. В Печорском районе живет и работает выпускница МГУ Гусляна Картюшова, которая все знает об искусстве ручного крашения, северно-русской кубовой набойке и китайской шелкографии. Сама создает станки для принтов, занимается традиционным костюмом, этническим дизайном современной одежды и зельеварением.

Марина Михайлова, Денис Алексеев