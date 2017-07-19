Великолучанин примет участие в международном турнире по смешанным единоборствам в Хельсинки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.07.2017 10:47

Великолучанин Руслан Шамилов примет участие в международном турнире по смешанным единоборствам в Хельсинки. Наш земляк считается одним из самых перспективных российских молодых бойцов в среднем весе. Он действующий чемпион России среди студентов в этом виде.

Неоднократно выигрывал чемпионат Псковской области и Северо-Западного федерального округа. В четырнадцатом и пятнадцатом годах становился бронзовым призёром на чемпионатах страны, побеждая более опытных противников.

Татьяна Борисова