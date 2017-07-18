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Девяностолетие Государственного пожарного надзора сегодня отметили в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.07.2017 18:12

Торжественное собрание по случаю праздника началось с построения личного состава. В своём обращении к сотрудникам руководитель ведомства Валерий Филимонов отметил важность общего дела по предупреждению и профилактике пожаров в Псковской области.

Благодаря слаженной работе число пожаров в Псковской области сократилось на пятьдесят три процента, а количество погибших людей на пятьдесят два процента. Отличившихся сотрудников наградили памятными медалями и ценными подарками. Чествовали и ветеранов пожарного надзора Псковской области.

Светлана Пикалёва

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