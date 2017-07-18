Девяностолетие Государственного пожарного надзора сегодня отметили в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 18:12

Торжественное собрание по случаю праздника началось с построения личного состава. В своём обращении к сотрудникам руководитель ведомства Валерий Филимонов отметил важность общего дела по предупреждению и профилактике пожаров в Псковской области.

Благодаря слаженной работе число пожаров в Псковской области сократилось на пятьдесят три процента, а количество погибших людей на пятьдесят два процента. Отличившихся сотрудников наградили памятными медалями и ценными подарками. Чествовали и ветеранов пожарного надзора Псковской области.

Светлана Пикалёва