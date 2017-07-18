Одиннадцать артефактов передали таможенники военно-историческому музею Острова

Одиннадцать предметов передал сегодня на постоянное хранение в военно-исторический музей Острова руководитель Управления минкульта по Северо-Западному округу Сергей Булавский. Все экспонаты в разное время были конфискованы сотрудниками таможни и Федеральной службы судебных приставов.
Среди них немецкая офицерская пехотная фуражка и ряд образцов парадного холодного оружия. Коллекция штыков: к немецкой винтовке Маузера и австрийской винтовке Манлихера времён Первой Мировой войны.Кинжал и кортик германского производства тридцатых - сороковых годов. Это первая подобная передача экспонатов в Островский музей. Несколько кинжалов, у которых нет рукояток, будут доработаны сотрудниками музея, и вместе с остальными экспонатами займут место в отделе военного мундира.
Екатерина Давыдова
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Июль 2017
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