Одиннадцать артефактов передали таможенники военно-историческому музею Острова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 17:54

Одиннадцать предметов передал сегодня на постоянное хранение в военно-исторический музей Острова руководитель Управления минкульта по Северо-Западному округу Сергей Булавский. Все экспонаты в разное время были конфискованы сотрудниками таможни и Федеральной службы судебных приставов.

Среди них немецкая офицерская пехотная фуражка и ряд образцов парадного холодного оружия. Коллекция штыков: к немецкой винтовке Маузера и австрийской винтовке Манлихера времён Первой Мировой войны.Кинжал и кортик германского производства тридцатых - сороковых годов. Это первая подобная передача экспонатов в Островский музей. Несколько кинжалов, у которых нет рукояток, будут доработаны сотрудниками музея, и вместе с остальными экспонатами займут место в отделе военного мундира.

Екатерина Давыдова