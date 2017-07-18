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Интервью с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым смотрите сегодня (18 июля) на канале «Россия-24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.07.2017 17:34

Интервью с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым смотрите сегодня (18 июля) на канале «Россия-24» в 19.45Делегация Совета при президенте РФ по правам человека второй день находится в Псковской области. Удалось ли понять, как обстоят дела с правами человека в нашем регионе? Об этом и не только в интервью с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.

Смотрите сегодня (18 июля) на канале «Россия-24» в 19.45

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