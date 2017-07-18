Интервью с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым на телеканале «Россия-24»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 17:34

Делегация Совета при президенте РФ по правам человека второй день находится в Псковской области. Удалось ли понять, как обстоят дела с правами человека в нашем регионе? Об этом и не только в интервью с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.