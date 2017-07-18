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Последние модные этнические тенденции обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 19 июля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.07.2017 16:27

Последние модные этнические тенденции обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 19 июля с 7.2022 июля в Пскове пройдёт первый Международный фестиваль «Этно Мода – 2017». Какие именитые дизайнеры одежды соберутся 22 июля? Последние модные этнические тенденции и цветовая гамма одежды – всё это обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 19 июля с 7.20 Гости студии - организаторы фестиваля «Этно Мода – 2017»: фотограф Ирина Большакова и руководитель студии дизайна русского современного костюма Алёна Иванова.

Слушайте (19 июля) в 7.20 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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