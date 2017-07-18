Итоги работы подвели участники Совета при президенте по правам человека

Придать Изборскому музею-заповеднику федеральный статус, а малому народу сето предоставить национально-культурную автономию. Такие рекомендации прозвучали сегодня на выездном заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
После своего знакомства с жизнью региона, участники Совета подготовили множество рекомендаций, как можно сохранить и улучшить культурные, социальные достижения Псковской области. Кроме того, члены Совета будут контролировать решения десятков частных вопросов, которые к ним поступили на приёме граждан.
Виктория Писукова
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