Итоги работы подвели участники Совета при президенте по правам человека

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 15:10

Придать Изборскому музею-заповеднику федеральный статус, а малому народу сето предоставить национально-культурную автономию. Такие рекомендации прозвучали сегодня на выездном заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

После своего знакомства с жизнью региона, участники Совета подготовили множество рекомендаций, как можно сохранить и улучшить культурные, социальные достижения Псковской области. Кроме того, члены Совета будут контролировать решения десятков частных вопросов, которые к ним поступили на приёме граждан.

Виктория Писукова