Визит членов Совета при президенте РФ в Псковскую область обсудим в программе «Постфактум» (18 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 13:30

Сегодня в областном центре состоялось заседание Совета при президенте Российской федерации по развитию гражданского общества и правам человека. О том какое впечатление сложилось у членов Совета в ходе визита в наш регион, с какими проблемами к ним обращались псковичи, какие рекомендации они дали властям – поговорим в программе «Постфактум». Слушайте (18 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

