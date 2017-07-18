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Визит членов Совета при президенте РФ в Псковскую область обсудим в программе «Постфактум» (18 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.07.2017 13:30

Визит членов Совета при президенте РФ в Псковскую область обсудим в программе «Постфактум» (18 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков»Сегодня в областном центре состоялось заседание Совета при президенте Российской федерации по развитию гражданского общества и правам человека. О том какое впечатление сложилось у членов Совета в ходе визита в наш регион, с какими проблемами к ним обращались псковичи, какие рекомендации они дали властям – поговорим в программе «Постфактум». Слушайте (18 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
 

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