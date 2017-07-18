Временный запрет на строительство введен в деревне Новая Гоголевка Псковского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 11:32

Возводить жилые дома в деревне Новая Гоголевка Псковского района местные власти временно запретили. Территория расположена недалеко от городского кладбища Орлецы-3 и, согласно генплану, отнесена к категории санитарно-защитной зоны. По Федеральному закону, возведение каких-либо жилых построек здесь в принципе невозможно. Почему, несмотря на действующий закон, районные власти такие разрешения все-таки выдавали и что будет с уже возведенными домами или специально приобретенными под строительство участками?

Светлана Константинова, Василий Нордэн, Иван Лопаев