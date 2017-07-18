Вандалы осквернили памятник погибших в авиакатастрофе Ирины и Алисы Витальевых. На фото, размещённом в социальной сети видно, что отколота половина сердца с изображением девочки. Напомню, трагедия над Синаем произошла в октябре пятнадцатого года. Ирина и Алиса погибли в результате теракта, когда взорвался пассажирский лайнер. В результате погибли двести двадцать четыре человека, девять из которых были псковичи.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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