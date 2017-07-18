Мастер-класс по рисованию для особых детей провели в семейном лагере в Пушкинском музее-заповеднике

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.07.2017 11:04

Мастер-класс по рисованию провели сотрудники Пушкинского заповедника для семей-участников летнего лагеря Центра лечебной педагогики. Для детей и их родителей они приготовили урок по рисованию ватными палочками. При этом получаются мозаичные картины, и простые изображения, и сложные сюжеты. Детей оказалось легко увлечь такой работой.

Семейный лагерь для своих воспитанников Центр лечебной педагогики проводит уже второй год подряд, при поддержке спонсоров и Пушкинского музея-заповедника. Он предоставляет проживание в гостевом доме, организует экскурсии для семей и проводит различные мастер-классы.

Иван Павлов