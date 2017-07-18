Насколько актуальна проблема наркозависимости для Псковской области обсудим в прямом эфире «ОСТОРОЖНО:ЯД» на радиостанции «Маяк-Псков» 18 июля с 17.05

Наркотики и наркомания – болезненная тема, однако говорить об этом необходимо. Насколько актуальна проблема наркозависимости для Псковской области? Распространяются ли наркотики в ночных клубах Пскова? Принимают ли наркотики псковские школьники, и какие есть способы выявления наркотической зависимости среди несовершеннолетних? На эти и другие важные вопросы в прямом эфире «ОСТОРОЖНО:ЯД» ответит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов. Слушайте 18 июля с 17.05 на на радиостанции «Маяк-Псков».
Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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