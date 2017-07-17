Участники Совета при президенте познакомились с объектами культурного наследия Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 21:05

Познакомились сегодня участники Совета при президенте с объектами культурного наследия Псковской области. Посетили не только региональный центр, но и Печорский район.

Знакомство с культурой, историей и архитектурой Пскова участники Совета при президенте начали с сердца региона – Псковского Кремля. Здесь они осмотрели Довмонтов город, Вечевую площадь, а особое внимание члены Совета обратили на крепостные стены. Познакомились визитёры и с другими важными культурными объектами Псковщины: Псково-Печерским монастырём и Изборским музеем. Участники Совета смогли пообщаться с псковскими специалистами, работниками культуры, аппарата администрации, и не только оценить достижения, достоинства, но и обратить внимание на проблемы.

Виктория Писукова, Василий Нордэн