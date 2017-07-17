Представители Cовета при президенте посетили сегодня социальные объекты Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 20:26

Социальные объекты посетили сегодня члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Делегация правозащитников находится сейчас в Псковской области. Представители Совета пообщались с ветеранскими организациями, посетили Центр лечебной педагогики и интеграционные мастерские.

Екатерина Давыдова, Иван Лопаев