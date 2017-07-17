Актуально ли семейное образование для нашего региона? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 18 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 15:16

Что такое семейное образование и находит ли оно отклик в нашем регионе? На наши вопросы ответит – руководитель Студии семейного образования, консультант по вопросам семейного образования – Наталья Михайлова и руководитель Клуба «Ветеран» Игорь Солдатенков.

Слушайте 18 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

