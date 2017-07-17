Актуально ли семейное образование для нашего региона? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 18 июля с 7.20

Что такое семейное образование и находит ли оно отклик в нашем регионе? На наши вопросы ответит – руководитель Студии семейного образования, консультант по вопросам семейного образования – Наталья Михайлова и руководитель Клуба «Ветеран» Игорь Солдатенков.
Слушайте 18 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6