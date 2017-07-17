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В Псков приехали участники Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.07.2017 14:53

Сегодня в Псков приехали участники Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Сегодня они посетили Псковские интеграционные мастерские для инвалидов. Поинтересовались с какими проблемами сталкивается учреждение, посмотрели работу во всех цехах.

Гостям подарили знаменитых псковских ангелов, которые недавно были в космосе. А в теплицах делегатов угостили местными огурцами. Также члены Совета познакомились с работой регионального отделения Красного Креста. В первый день работы основное внимание медицинским, образовательным и социальным учреждениям региона.
Познакомились сегодня гости и с Псковским Кремлём и объектами туристического кластера.
Особое внимание члены Совета обратили на древние крепостные стены. И не преминули задать директору Псковского музея-заповедника Юрию Киселёву множество вопросов об истории Кремля и его будущем. Ведь в ближайшее время исторический центр Пскова ждут перемены. Например, неподалёку от слияния рек Великой и Псковы появится пешеходный мост, а в самом Кремле после реставрации будет разработан туристический маршрут по крепостным стенам.

Виктория Писукова

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