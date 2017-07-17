Двадцать выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Девять человек в Псковской области в этом году не получат аттестат. Государственное управление образования подвело итоги Единого государственного экзамена. Но, как сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления Александр Седунов, двоечников ждет пересдача.
Как и двух нарушителей, которых на экзамене поймали с телефоном и шпаргалкой. При этом по итогам этого учебного года регион может похвастаться двадцатью стобалльниками. Самый высокий балл школьники получили по таким предметам как химия, литература и русский язык. На днях закончилась работа апелляционных комиссий. Сто семьдесят четыре школьника не были довольны результатами ЕГЭ и подали апелляцию, только шестая часть заявок была удовлетворена. В целом, количество тех, кто не преодолел базовый уровень по основным предметам, в этом году гораздо меньше.
Дина Перевозчикова
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