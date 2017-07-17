logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Двадцать выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.07.2017 14:35

Девять человек в Псковской области в этом году не получат аттестат. Государственное управление образования подвело итоги Единого государственного экзамена. Но, как сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления Александр Седунов, двоечников ждет пересдача.

Как и двух нарушителей, которых на экзамене поймали с телефоном и шпаргалкой. При этом по итогам этого учебного года регион может похвастаться двадцатью стобалльниками. Самый высокий балл школьники получили по таким предметам как химия, литература и русский язык. На днях закончилась работа апелляционных комиссий. Сто семьдесят четыре школьника не были довольны результатами ЕГЭ и подали апелляцию, только шестая часть заявок была удовлетворена. В целом, количество тех, кто не преодолел базовый уровень по основным предметам, в этом году гораздо меньше.

Дина Перевозчикова

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Kinza
Россия 1
Авто-трэвл
Россия 24
Витрум
Хлебосол
Радио России Радио Маяк
соавтор
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6