В одной из школ Дедовичского района дети замерзают на уроках

Жители села Пожеревицы в Дедовичском районе требуют провести ремонт системы отопления в местной школе. Две последних зимы температура в классах опускалась до двенадцати градусов, дети на уроках сидели в верхней одежде. В прошлом году школе выделили четыреста тысяч рублей на ремонт, но результата это почти не принесло.
Иван Павлов, Иван Лопаев
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Июль 2017
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