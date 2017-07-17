В одной из школ Дедовичского района дети замерзают на уроках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 14:21

Жители села Пожеревицы в Дедовичском районе требуют провести ремонт системы отопления в местной школе. Две последних зимы температура в классах опускалась до двенадцати градусов, дети на уроках сидели в верхней одежде. В прошлом году школе выделили четыреста тысяч рублей на ремонт, но результата это почти не принесло.

Иван Павлов, Иван Лопаев