Дом Гельдта в Пскове отремонтируют, сохранив исторический облик здания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 14:01

Капитальный ремонт дома Гельдта на Октябрьском проспекте в Пскове проведут с сохранением исторического облика здания. Об этом на общем собрании жильцов дома сообщил архитектор, который сейчас ведёт проектные работы. В следующем году должны заменить крышу дома, тепловые сети, водопровод и канализацию.

Кроме того, обновят фасад здания. Установят новые оконные рамы в подъездах, отремонтируют балконы. При этом сейчас на стадии разработки проекта учитываются пожелания собственников квартир дома Гельдта. Кроме того, по муниципальной программе благоустройства дворовых территорий, в этом году во дворе этого дома заменят асфальт. В связи с этим у жителей возник вопрос - неужели в следующем году, когда будет проводиться капитальный ремонт уличных инженерных сетей, свежеуложенный асфальт придётся снимать. Однако депутат от этого округа Григорий Турчин на встрече с жильцами заверил, что этого не произойдёт.

Виктория Писукова