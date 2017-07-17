Дом Гельдта в Пскове отремонтируют, сохранив исторический облик здания

Капитальный ремонт дома Гельдта на Октябрьском проспекте в Пскове проведут с сохранением исторического облика здания. Об этом на общем собрании жильцов дома сообщил архитектор, который сейчас ведёт проектные работы. В следующем году должны заменить крышу дома, тепловые сети, водопровод и канализацию.
Кроме того, обновят фасад здания. Установят новые оконные рамы в подъездах, отремонтируют балконы. При этом сейчас на стадии разработки проекта учитываются пожелания собственников квартир дома Гельдта. Кроме того, по муниципальной программе благоустройства дворовых территорий, в этом году во дворе этого дома заменят асфальт. В связи с этим у жителей возник вопрос - неужели в следующем году, когда будет проводиться капитальный ремонт уличных инженерных сетей, свежеуложенный асфальт придётся снимать. Однако депутат от этого округа Григорий Турчин на встрече с жильцами заверил, что этого не произойдёт.
Виктория Писукова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6