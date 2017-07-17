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25 рок-групп приняли участие в благотворительном фестивале «Добрый рок» в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.07.2017 13:55

Псков на один день превратился в столицу рок-музыки. На набережной состоялся гала-концерт фестиваля "Добрый рок", все средства от которого пойдут на лечение тяжело больных детей региона. Впервые акция прошла четыре года назад, тогда в ней приняли участие всего одиннадцать коллективов. А сейчас в разы больше: организаторам приходится даже проводить отбор для финального выступления.

Виктория Парфёнова

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