25 рок-групп приняли участие в благотворительном фестивале «Добрый рок» в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 13:55

Псков на один день превратился в столицу рок-музыки. На набережной состоялся гала-концерт фестиваля "Добрый рок", все средства от которого пойдут на лечение тяжело больных детей региона. Впервые акция прошла четыре года назад, тогда в ней приняли участие всего одиннадцать коллективов. А сейчас в разы больше: организаторам приходится даже проводить отбор для финального выступления.

Виктория Парфёнова