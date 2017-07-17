25 рок-групп приняли участие в благотворительном фестивале «Добрый рок» в Пскове

Псков на один день превратился в столицу рок-музыки. На набережной состоялся гала-концерт фестиваля "Добрый рок", все средства от которого пойдут на лечение тяжело больных детей региона. Впервые акция прошла четыре года назад, тогда в ней приняли участие всего одиннадцать коллективов. А сейчас в разы больше: организаторам приходится даже проводить отбор для финального выступления.
Виктория Парфёнова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6