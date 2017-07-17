Мастер-класс по созданию портрета провела в Пскове художница из Санкт-Петербурга

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.07.2017 13:53

В галерее "Дар" художник из Санкт-Петербурга Мария Турина провела мастер-класс по созданию моментального портрета. С нашим городом Марию связывает давняя дружба. Все началось с дачных сезонов в сетусской деревне Сигово. Чем псковичам так полюбилось виртуозное творчество художницы?

Марина Михайлова, Василий Нордэн