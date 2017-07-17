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Первенство Псковской области по гребле состоялось на реке Великой

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.07.2017 13:04

Около шестидесяти спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. За пьедестал почета боролись, кроме хозяев соревнований - гости из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Дистанций четыре: от двухсот метров до пяти километров. Преодолевали их гребцы в одиночку и парами.

Псковичи, отмечают тренеры, неплохо готовы к сезону. И хоть погода - не баловала солнцем, а даже скорее наоборот мешала ветром, многие медали турнира остались в нашем городе. Соревнования длились два дня. Впереди у воспитанников спортшколы по гребле - старты в Краснодаре: там в начале августа пройдет восьмая летняя Спартакиада учащихся России. Гребцов Пскова будут представлять два спортсмена. Состязания на реке Великой, говорят, отличная возможность ещё раз потренироваться перед этими важными заплывами.

Виктория Парфенова

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