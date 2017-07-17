Первенство Псковской области по гребле состоялось на реке Великой

Около шестидесяти спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. За пьедестал почета боролись, кроме хозяев соревнований - гости из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Дистанций четыре: от двухсот метров до пяти километров. Преодолевали их гребцы в одиночку и парами.
Псковичи, отмечают тренеры, неплохо готовы к сезону. И хоть погода - не баловала солнцем, а даже скорее наоборот мешала ветром, многие медали турнира остались в нашем городе. Соревнования длились два дня. Впереди у воспитанников спортшколы по гребле - старты в Краснодаре: там в начале августа пройдет восьмая летняя Спартакиада учащихся России. Гребцов Пскова будут представлять два спортсмена. Состязания на реке Великой, говорят, отличная возможность ещё раз потренироваться перед этими важными заплывами.
Виктория Парфенова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6